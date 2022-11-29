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    Какие условия создадут для педагогов и учеников в новых школах

    29 Ноября 2022, 11:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников. Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены свои учебные классы, туалеты, спортзалы. Во-вторых, повышенные меры безопасности детей. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    В-третьих, по словам министра, для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха детей.

    В-четвертых, школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы.

    В-пятых, будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

    «В-шестых, проблема спортзалов. К примеру, сейчас школа на 1200 ученических мест оснащена всего одним спортивным залом. Как правило, с 8-ми утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для 4-5 классов одновременно. В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников», - добавил Асхат Аймагамбетов.

    В-седьмых, в новых школах будут созданы все условия и для педагогов. Кабинеты для учителей, профессиональные зоны, залы для дополнительного обучения или проведения совещаний, в каждом кабинете будут компьютеры, отдельно поключенные к интернету.

    В-восьмых, комфортные школы будут выполнять роль community центров. В особенности, это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Минпросвещения РК
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