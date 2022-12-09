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    Какие уроки извлекли из ЧП в Экибастузе, рассказал Роман Скляр

    9 Декабря 2022, 10:47

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Какие уроки извлекли из случившегося в Экибастузе, рассказал первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр в эксклюзивном интервью Pavlodarnews.kz. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Если не считать причины, которые привели к аварии, то самое главное – четкая организация работ по ликвидации последствий ЧС. Какой бы крупной ни была авария, должен быть общий четкий алгоритм ее ликвидации: кто и как должен действовать в конкретной чрезвычайной ситуации. Потому что от этого зависит все. Ликвидировать последствия коммунальных аварий мы должны в кратчайшие сроки и качественно. Признаю, что возврат тепла в многоэтажный дом в течение пяти - десяти дней – это очень большой срок. Если что-то подобное случится, мы должны знать, что делать. Слить воду – элементарное, что приходит в голову. Несмотря на то, что режим ЧС снят, работы будут продолжены. В двух жилых комплексах восстанавливаем системы водоснабжения и канализации, осталось 40 частных домов, в которые теплоноситель еще не заведен, но работы продолжаются. Но в целом угрозы для устойчивого теплоснабжения в городе нет. И я очень надеюсь, что коммунальные службы отработают качественно», - сказал Роман Скляр.

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Были организованы ремонтные бригады.

    Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

    6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

    7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

    8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

    Фото Валерия Бугаева и Есенжола Исабека
    Правительство РК Павлодарская область ЖКХ Экибастуз
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