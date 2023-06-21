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    Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане

    21 Июня 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города проводит работы по среднему ремонту проспекта Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонта с 21:00 часов 21 июня до 12:00 часов 22 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и Кургальжинского шоссе.

    Также с 21:00 часов 22 июня до 12:00 часов 23 июня полностью перекроют движение на пересечении пр. Туран и ул. Сарайшык.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Дороги
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