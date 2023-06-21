Какие участки проспекта Туран перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с Управлением административной полиции ДП города проводит работы по среднему ремонту проспекта Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонта с 21:00 часов 21 июня до 12:00 часов 22 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении пр. Туран и Кургальжинского шоссе.

Также с 21:00 часов 22 июня до 12:00 часов 23 июня полностью перекроют движение на пересечении пр. Туран и ул. Сарайшык.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.