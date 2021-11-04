РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:48, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Какие участки дорог станут платными в ноябре в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На каких участках автодорог республиканского значения будет введен платный проезд в ноябре текущего года, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в текущем году планируется поэтапное внедрение платности на участках автодорог республиканского значения протяженностью 5,8 тыс. км. Платность планировалось внедрить еще в июне текущего года, однако, в связи с многочисленными фактами недовольства со стороны перевозчиков, основным требованием которых было привести дороги в соответствующее состояние, введение платности было перенесено на осень текущего года. За это время сотрудниками Комитета автомобильных дорог, АО «НК «ҚазАвтоЖол», РГП «Национальный центр качества дорожных активов», Инспекцией транспортного контроля Комитета транспорта осуществлен комиссионный осмотр на участках, по итогам которого определены ряд мероприятий. В рамках мероприятий проведены работы по приведению покрытия в нормативное состояние», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, в МИИР разработан план поэтапного внедрения платности на участках, протяженностью 5,8 тыс. км из них: на 1-м этапе 15 ноября текущего года будет введена платность за проезд на 7 участках автодорог республиканского значения первой категории с 4 полосным движением, протяженностью 1,8 тыс. км. Это участки автодорог: - «Нур-Султан – Павлодар»;

    «Капшагай – Талдыкорган»;

    «Тараз – Кайнар»;

    «Шымкент – Тараз»;

    «Шымкент – Кызылорда»;

    «Шымкент – Ташкент»;

    «Щучинск – Кокшетау».

    Теги:
    Дороги Транспорт Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!