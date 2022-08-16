Какие участки дорог перекрыты в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана сообщили о том, какие участки дорог перекрыты в столице в связи с проводимыми ремонтными работами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении проинформировали, что на сегодня работы по среднему ремонту с перекрытиями участков ведутся по следующим улицам:

Улица Мухтара Ауэзова: с 16 по 20 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Богенбай-батыра до улицы Алиби Жангельдина.

С 15 августа по 5 сентября - мост «Архар» (М1) - на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мəңгілік Ел – улицы Сарайшык до проспекта Р. Кошқарбаева с частичным перекрытием участков. С 15 по 24 августа планируется перекрытие моста «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении пр. Мəңгілік Ел – ул. Сарайшык до пр. Р. Кошқарбаева в направлении пр. Р. Кошқарбаева и с 24 августа по 5 сентября - мост «Архар» (М1) на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мəңгілік Ел – улицы Сарайшык до проспекта Р. Кошқарбаева в направлении ул. Сарайшык.

Улица Сауран - с 6 по 20 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Сыганак до улицы Керей-Жанибек хандар.

Проспект Мангилик Ел - с 15 по 20 августа будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы Бухар-жырау.

Дополнительную информацию по закрытым на ремонт улицам можно получить через официальный сайт управления и в Instagram .



