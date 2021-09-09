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    14:41, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какие участки автодорог платные в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день протяженность платных дорог составляет 682 км. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Взимание платы за проезд по автомобильным дорогам - это общемировая практика, которая позволяет применить справедливый принцип «Кто пользуется дорогой, тот и платит за ее содержание». Все собранные средства идут на улучшение состояния платной дороги и предоставляемого сервиса. Деньги из республиканского бюджета на платные дороги не выделяются», - сказал Берик Камалиев.

    Вице-министр отметил, что первая платная автодорога введена в 2013 году на участке автодороги «Нур-Султан-Щучинск». В 2019 году запущены три платных участка «Нур-Султан-Темиртау -134км», «Алматы-Хоргос - 295 км», «Алматы-Капшагай-42 км». Всего на сегодняшний день протяженность платных дорог составляет 682 км.

    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы МИИР РК Общество для mail.ru
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