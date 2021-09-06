Какие у детей могут быть последствия после перенесенного коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главврач детской инфекционной больницы Алматы рассказал о последствиях заболевания коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

COVID-19 адаптировался и мутировал. Если в прошлом году в Алматы тяжелые формы заболевания не превышали 10-15% от числа госпитализированных детей, то в этом году новый штамм внес свои изменения в течение и проявление инфекции. Об этом рассказал главный врач детской городской клинической инфекционной больницы Ержан Сералин.

По словам Ержана Сералина, дети стали чаще болеть коронавирусом, однако у них не такой иммунный ответ на болезнь, как у взрослых, течение болезни у них обычно более легкое.

«Это не значит, что детям не нужно быть осторожными, так как дети могут заразиться при ослабленном иммунитете, не стоит забывать про хронические заболевания, при которых коронавирус может быть опасен», - говорит главврач.

К тому же дети являются универсальными переносчиками коронавируса, поэтому взрослые должны быть ответственными, не пренебрегать масками и социальной дистанцией в общественных местах, даже если вакцинированы.

Е. Сералин добавил, что заражению подвержены даже дети до года.

«Возрастных рамок нет, чаще всего это дети мобильного возраста. Что касается клинической картины, то, если в прошлом году преобладали катаральные проявления, то в этом году на ряду с катаральным синдромом отмечается частота желудочно-кишечных расстройств, а также такие симптомы общей интоксикации, как вялость, снижение аппетита и повышение температуры. К нам в стационар все чаще поступают дети со среднетяжелыми формами. Есть те, кто переносит болезнь достаточно серьезно. Конечно, надо отметить, что тяжесть и течение зависит во многом от исходного состояния ребенка, наличия в анамнезе серьезных сопутствующих заболеваний», - говорит Е. Сералин.

По словам главврача детской городской клинической инфекционной больницы, чаще всего дети заражаются при домашних контактах со взрослыми.

«Рост заболеваемости среди детей напрямую связан с ростом заболеваемости взрослого населения. Как только будет снижение заболеваемости взрослых, пойдет и снижение инфицирования и среди детей. Хочу отметить, что немаловажная роль отводится всеобщей вакцинации, это единственный надежный путь защитить наших детей от заболеваемости коронавирусом», - продолжил Е. Сералин.

Среди частых осложнений коронавируса у детей отмечается развитие пневмонии, и не частый, но грозный постковидный мультивоспалительный синдром с поражением множественных органов и систем.

«В нашей клинике создана мультидисциплинарная группа, в составе которой ведущие инфекционисты и реаниматологи, профильные специалисты неврологи, кардиологи, пульмонологи, эндокринологи, нефрологи, хирурги, которые 24/7 на связи с нашими пациентами. Каждый сложный клинический случай выводится на обсуждение. Если есть необходимость, проводится коррекция терапии по хроническим заболеваниям. К каждому ребенку мы относимся очень щепетильно, тщательно проводим все необходимые обследования и дополнительные анализы по мере необходимости», - говорит Е. Сералин.

Врач напомнил, что по-прежнему высоки риски заражения при посещении мест массового скопления людей, в транспорте, в кафе и ТРЦ. Поэтому необходимо, как и прежде, соблюдать всем уже известные профилактические мероприятия и учить этому детей.

«Уже скоро, кроме коронавируса, будут активны сезонные ОРВИ и грипп. В отличие от коронавируса, эти инфекции не щадят детей и могут протекать у них даже тяжелее, чем у взрослых. Поэтому в любом случае сегодня нужно стараться ограничивать посещение детьми общественных мест и только по необходимости ездить с ними в общественном транспорте с соблюдением дистанции и с правильным ношением именно медицинской маски», - рекомендовал врач.