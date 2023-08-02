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    Какие творческие проекты с участием молодежи реализуют в Астане

    2 Августа 2023, 08:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый год в Казахстане уделяется особое внимание поддержке молодежи. О том, какие творческие проекты реализуются в Астане, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди студенческой молодежи проводится долгожданный ежегодный творческий фестиваль «Жастар жалыны». В текущем году проект стартует после начала учебного года, когда студенты привыкнут к режиму обучения», - рассказал руководитель Управления по вопросам молодежной политики столицы Кайрат Камбаров.

    В прошлом году конкурс в рамках этого проекта проходил по номинациям: поэзия, театр, современные танцы, қазақ куиз, национальные танцы, музыкальные инструменты, эстрада, айтыс, изо, медиа. По итогам конкурса за третье место вручается сертификат на 50 тысяч, второе место - на 70 тысяч и первое место - на 100 тысяч тенге. По общим результатам среди вузов Гран-при и сертификат на 500 тысяч тенге получил Евразийский национальный университет.

    «В этом году нас также ждет очень интересный фестиваль», - добавил он.

    В преддверии Дня города в столице провели всеми любимые игры «Жайдарман» «Елорда кубогы». Этот проект реализуется Управлением по вопросам молодежной политики уже 14 лет.

    В мероприятии приняли участие 12 команд из Казахстана, также была команда из соседнего Кыргызстана.

    «По решению жюри главный приз проекта, кубок и награду в размере 2 млн тенге завоевала команда «Шапалак» из Талдыкоргана. Команда «Медиум» завоевала серебряный приз и 500 000 тенге, а столичная команда «Акпен бірге» заняла 3 место с призом в 300 000 тенге. Полный выпуск можно посмотреть на YouTube. Еще одно мероприятие, приуроченное ко Дню города, – конкурс «Үздік жас қаламгер». Всего было принято 98 заявок. Признанные лучшими 25 участников получили по 500 тысяч тенге каждый», - отметил Кайрат Камбаров.

    Для активной молодежи и волонтеров организуют лагерь «Jastar Jalyny camp». В рамках лагеря молодежь в течение трех дней принимает участие в мастер-классах, тематических вечерах, тимбилдинге и Open air.

    Кроме того, запланированы игры-дебаты среди студентов, творческие конкурсы среди молодых семей, множество фестивалей. Планируется провести концертную программу по случаю Дня молодежи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Общество Молодежь
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