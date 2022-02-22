Какие туристические территории получили основное финансирование в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О финансировании развития инфраструктуры туристических территорий рассказал председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы поблагодарить акиматы за совместную работу. Мы на постоянной основе взаимодействуем с местными исполнительными органами и министерствами по вопросам инфраструктурных проектов. По итогам нашей работы инфраструктурные проекты включены в планы финансирования по различным бюджетным программам, и акиматы занимаются их реализацией», - сказал Талгат Аманбаев.

Спикер добавил, что за три года, то есть 2019 - 2021 годы, удалось реализовать 80 инфраструктурных проектов, от дорог до инженерных сетей.

«Большая часть расходов направлена на развитие приоритетных туристских территорий - Мангистауской, Щучинско-Боровской, Туркестанской и Алакольской курортных зон со стороны Алматинской и Восточно-Казахстанской областей», - добавил Талгат Аманбаев.