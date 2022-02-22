Какие туристические объекты Казахстана отмечены за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких регионах Казахстана было открыто наибольшее количество туристических объектов, рассказал председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году создано 2600 рабочих мест за счет ввода в эксплуатацию новых мест размещения общим номерным фондом 6500 койко-мест и других инвестиционных проектов. Чемпионы по количеству новых объектов - Мангистауская и Туркестанская области и город Алматы», - сказал Талгат Аманбаев.

Было отмечено, что проектный офис собрал пул из 191 инвестиционных проектов. Некоторые из них на стадии строительства, часть - в поиске инвесторов. Объем инвестиций этих проектов составит сумму 2,96 трлн тенге.

«Ожидается создание 44 тысяч новых койко-мест и трудоустройство 15 тысяч человек до 2025 года. Для того, чтобы создать комфорт и удобство туристам, кроме больших проектов по строительству инфраструктуры, важно развивать и неосязаемые компоненты турпродукта», - добавил Талгат Аманбаев.

Поэтому, по его словам, в прошлом году три мероприятия посвящены обучению и повышению компетенции туристического рынка. 3 тысяч человек прошли семинары, тренинги и онлайн курсы, в том числе 428 сельских жителей, желающих принимать туристов.

Утверждена программа «Знак качества». Обследованы 3300 объектов туризма по детско-юношескому, городскому, агротуризму и маршрутам Шелкового пути, разработаны рекомендации по развитию новых турпродуктов.

«Kazakh Tourism также работает по привлечению международных мероприятий в Казахстан. Уже подтверждено проведение 12 MICE мероприятий на 2022-2025 годы с участием 5000 иностранных делегатов. Каждое второе мероприятие посвящено продвижению туристского потенциала. При этом, делается упор на инструменты цифрового маркетинга и PR», - сообщил Талгат Аманбаев.

Было отмечено, что как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства Lonely Planet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21 дестинации, рекомендованной к посещению в 2021 году. The Telegraph отметило Казахстан как динамично развивающуюся турдестинацию и Алматы как топовое городское бюджетное направление на 2022 год.

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