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    Какие требования нужно соблюдать при посещении мечети - Верховный муфтий

    15 Мая 2020, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Верховный муфтий Казахстана Наурызбай қажы Тағанұлы озвучил необходимые требования для посещения мечетей верующими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мечеть призывает посетителей соблюдать следующие требования:

    - посетители должны посещать мечеть в медицинских масках и перчатках.;

    - нужно регулярно применять антисептик;

    - соблюдать социальную дистанцию в радиусе полутора метров при совершении намаза;

    - входить не более чем 10 верующим в помещение при молитве и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра;

    - при совершении обряда бракосочетания в комнате должно быть не более четырех человек;

    - прислушиваться к рекомендации имамов мечетей, входить в мечеть поочередно;

    - посещение мечети должно длиться не более 15 минут (проводится очищение воздуха каждые три часа).

    Напомним, 13 мая на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова был принят ряд конкретных решений, направленных на восстановление сфер экономики и обеспечение занятости населения. В частности, с 18 мая 2020 года возобновляется работа объектов религиозного поклонения с соблюдением санитарных норм, при заполнении не более 30% от общей полезной площади.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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