Какие требования к содержанию кладбищ действуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о законодательных требованиях к содержанию кладбищ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-8) (далее – Санитарные правила) устанавливаются требования к расстоянию от ограждения кладбища до жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон не менее 300 метров, для закрытых кладбищ не менее 100 метров», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Также Санитарными правилами регулируются перезахоронение (допускается при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний) и запрет размещения кладбищ на территориях:

1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;

2) первой и второй зон санитарной охраны курортов;

3) затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;

4) на берегах водоемов I и II категории, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных мероприятий;

5) стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве;

6) с мощностью эффективной дозы гамма-излучения, превышающей мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 микроЗиверт в час.

«Требования Санитарных правил гармонизированы с законодательством Евразийского экономического союза, в том числе Российской Федерации. На основании вышеизложенного и в целом, принимая во внимание достаточное регулирование в законодательных и подзаконных актах вопросов размещения, захоронения и содержания кладбищ (строительные нормы проектирования могил, благоустройство территории кладбищ, выделение земельного участка и порядок его учета, соблюдение условий договора по оказанию похоронных услуг и другие), считаем нецелесообразным разработку отдельного законодательного акта по данной сфере», - заключил премьер.



