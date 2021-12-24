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    Какие требования к содержанию кладбищ действуют в Казахстане

    24 Декабря 2021, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о законодательных требованиях к содержанию кладбищ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 августа 2021 года № ҚР ДСМ-8) (далее – Санитарные правила) устанавливаются требования к расстоянию от ограждения кладбища до жилых и общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон не менее 300 метров, для закрытых кладбищ не менее 100 метров», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Также Санитарными правилами регулируются перезахоронение (допускается при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний) и запрет размещения кладбищ на территориях:

    1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников;

    2) первой и второй зон санитарной охраны курортов;

    3) затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных участках;

    4) на берегах водоемов I и II категории, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных мероприятий;

    5) стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве;

    6) с мощностью эффективной дозы гамма-излучения, превышающей мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 микроЗиверт в час.

    «Требования Санитарных правил гармонизированы с законодательством Евразийского экономического союза, в том числе Российской Федерации. На основании вышеизложенного и в целом, принимая во внимание достаточное регулирование в законодательных и подзаконных актах вопросов размещения, захоронения и содержания кладбищ (строительные нормы проектирования могил, благоустройство территории кладбищ, выделение земельного участка и порядок его учета, соблюдение условий договора по оказанию похоронных услуг и другие), считаем нецелесообразным разработку отдельного законодательного акта по данной сфере», - заключил премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Мажилис
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