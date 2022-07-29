Какие требования изменятся к школьной форме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предлагаемые изменения планируется утвердить с 2023-2024 учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Одно из нововведений – это то, что родителям и школам рекомендуется выбрать единый цвет школьной формы на уровне области, города республиканского и областного значения, столицы, района.

Предпочтение отдельных производителей школьной формы не будет допускаться. Родители будут самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы.

Отличительные знаки, то есть эмблемы и нашивки, перестают быть обязательными. Если в действующем приказе о требованиях к школьной форме указано, что размещение отличительного знака должно быть в верхней части одежды или аксессуара, то в проекте нового документа допускаются любые нашивки в школьной форме.

Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки теперь будет определяться не общественным советом и организацией среднего образования, а советом школы, попечительским советом, родительским комитетом и организацией среднего образования. Утверждаться требования будут протоколом общешкольного родительского собрания.