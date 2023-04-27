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    Какие товары представили на выставке «Лучший товар Казахстана» в Таразе

    27 Апреля 2023, 22:12

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» прошел в Таразе в рамках международного инвестфорума «Zhambyl Investment and Economic Forum-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На площадке историко-культурного комплекса «Көне Тараз» разместили выпускаемые в Жамбылской области продовольственные товары, одежду и обувь, мебель, сувениры, химическую и строительную продукцию. Под эгидой Палаты предпринимателей «Атамекен» конкурс-выставка проходит девятый год подряд.

    В конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» приняли участие 150 жамбылских компаний, представляющих различные отрасли производства товаров народного потребления - товаропроизводители пищевой, химической, легкой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и строительной индустрии. В том числе 40 компаний принимали участие в рамках проекта «Бір ауыл бір өнім».



    Продукцию жамбылских товаропроизводителей высоко оценили участники форума, в том числе министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов.

    По информации пресс-службы акима Жамбылской области, на торжественной церемонии награждения были объявлены победители конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана».

    В номинации «Лучший товар производственного назначения» победили ТОО «Энерджи Тараз», ТОО «Аgro green Technology», ТОО «Tay - company».

    В номинации «Лучшие товары для населения» - ТОО «ТаразКожОбувь», ИП «Көркем-Ай косметика», ИП «Сарысу».

    В номинации «Лучшие продовольственные товары» наградами отмечены ТОО «АулиеАта-Феникс», ИП «Сарыбас», ИП «Пышка».

    В номинации «Made in JAMBYL» победителями стали ТОО «Тараз Инвест company», а также компании «Эллин shoes» и «Ас көп».

    Как сообщалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Целью форума является формирование инвестиционной, деловой креативной среды, дальнейшее налаживание инвестиционных связей, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики, таких как туризм, промышленность, цифровизация и сельское хозяйство. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Экономика
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