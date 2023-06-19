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    Какие товары из Казахстана вызвали интерес у жителей китайского города Циндао

    19 Июня 2023, 14:20

    ПЕКИН-ЦИНДАО. КАЗИНФОРМ – На территории ЭКСПО-центра в Демонстрационной зоне Китай-ШОС в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) прошла Международная инвестиционная и торговая выставка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где в центре внимания оказался павильон Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам директора павильона Казахстана Ботагоз Ельшибек, в нем представлены образцы зерновых культур и продукты питания от казахстанских производителей.

    «В эти дни наш мед, верблюжье молоко и соки пользуются большим спросом среди местных жителей, поскольку в последние годы для потребителей Китая особо важно, чтобы продукты были натуральными и экологически чистыми», - отметила Ботагоз Ельшибек.

    «Основная цель - находить импортеров, дистрибьюторов, а также организовывать каналы продажи и логистики казахстанской продукции», - добавила она.

    Параллельно с Международной инвестиционной и торговой выставкой ШОС в Циндао в минувшие выходные прошел Форум производственно-поставочных цепочек Шанхайской организации сотрудничества.

    О создании Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС было объявлено в ходе 18-го Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 2018 году. Она расположена в приморском городе Циндао, на северном берегу бухты Цзяочжоу. Ее площадь составляет 108 квадратных километров.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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