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    Какие товары больше всего подорожали в Казахстане

    15 Марта 2022, 09:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10% из-за удорожания хлебобулочных изделий, круп, молочных продуктов и овощей. Непродовольственная инфляция выросла с 8,5% до 8,6%. Платные услуги ускорились с 6,8% до 7,1%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг», - сказал Галымжан Пирматов.

    Председатель Нацбанка отметил, что глобальная инфляция из-за роста цен на энергоносители, металлы и сельхозпродукцию останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось, оказывая давление на внутренние цены.

    «Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать эффективная реализация Правительством и акиматами комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, введенный мораторий на рост цен на регулируемые услуги ЖКХ, ГСМ и более сдержанная динамика потребительского спроса», - добавил Галымжан Пирматов.

    Напомним, прогнозы по инфляции пересматриваются в сторону повышения. Было отмечено, что Национальный банк принимает меры по предупреждению распространения последствий внешнего шока на экономику страны, по снижению давления на тенге и защите тенговых активов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Банки Экономика Цены и тарифы Финансы
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