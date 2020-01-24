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Какие товары больше всего подорожали в Казахстане

24 Января 2020 11:31
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Какие товары больше всего подорожали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2019 года инфляция составила 5,4%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам 2019 года инфляция составила 5,4% (в 2018 году – 5,3%), что соответствует целевому коридору 4-6%», - сказал Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка уточнил, что наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, подорожавшие на 9,6% преимущественно за счет хлебобулочных изделий и круп на 16,1%, а также мяса и мясопродуктов на 13,2%. Рост цен на непродовольственные товары и на платные услуги был умеренным.

«Базовая ставка, как основной инструмент денежно-кредитной политики, сохранялась преимущественно на уровне 9,25% с коридором +/- 1 процентных пункта на фоне сохранения влияния проинфляционных факторов, связанных с расширением потребительского и инвестиционного спроса», - добавил Ерболат Досаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Нацбанк Казахстана, Экономика, Цены и тарифы,
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Серик Сабеков

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