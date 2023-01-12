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    Какие типы вирусов циркулируют в Казахстане

    12 Января 2023, 17:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, какие типы вирусов циркулируют в Казахстане. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня циркулируют два типа вируса - А и В. Всего выделено лабораторно подтвержденных 2630 случаев, из них преобладает вирус В. Сейчас на втором месте находится вирус А (Н1N1) и на третьем месте - H3N2. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 2 млн 600 тысяч случаев, 65% заболеваемости регистрируются среди детей до 14 лет. Если сравнивать с предыдущим годом, отмечается рост заболеваемости на 30 %», - пояснила на заседании ЦИК Айжан Есмагамбетова.

    По ее словам, есть объяснение этому росту заболеваемости.

    «В прошлом году, если вы помните, в течение года были коронавирусные ограничения. Они оказывали такое же профилактическое действие и на передачу ОРВИ и гриппа. Кроме гриппа, циркулируют другие острые респираторные инфекции. На сегодня у нас зарегистрировано 70% и выше - риновирусы, респираторно-синцитальный вирус и аденовирусы. В меньшем количестве циркулируют другие вирусы», - добавила Айжан Есмагамбетова.

    На этом же заседании ЦИК Айжан Есмагамбетова озвучила рекомендации по текущей эпидемиологической ситуации для проведения выборов депутатов Сената Парламента.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минздрав РК Здравоохранение
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