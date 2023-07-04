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    Какие технологии в борьбе с лесными пожарами используются в Казахстане

    4 Июля 2023, 21:12

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Система «Smart National Park Burabay» наблюдает за всей территорией национального природного парка «Бурабай» – это более 129 тысяч гектаров заповедника. Видеокамеры с тепловизорами для распознавания лесных пожаров установлены с учетом географического положения заповедных лесов, озер, часто посещаемых зон для туристов, что очень важно для своевременного обнаружения очагов возгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    В рамках сотрудничества и взаимодействия в сфере противопожарной безопасности руководство, начальники пожарных подразделений и диспетчерский состав отряда г. Щучинск ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по ЧС Акмолинской области» посетили центр оперативного управления государственного национального природного парка «Бурабай».

    В связи с масштабным с пожаром в области Абай сотрудники национального парка отметили огромную роль цифровых технологий в пожаротушении и алгоритм действий при обнаружении возгорания.

    «Данная система раннего обнаружения пожара дает огромное преимущество сотрудникам ГНПП «Бурабай» и службе пожаротушения. Ведь, чем раньше будет обнаружен пожар, тем быстрее можно будет его ликвидировать. Мы очень рады, что новые технологии стоят на защите Бурабайских лесов и уверены, что они помогут нам сохранить нашу природу», – рассказал начальник отряда г. Щучинск Руслан Базарбаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Цифровой Казахстан МЧС ДЧС Кокшетау Заповедники Казахстана
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