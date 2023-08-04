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    Какие технологии минимизируют риски аварии на электросетях

    4 Августа 2023, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания АО «KEGOC» постоянно внедряет передовые технологии для обеспечения надежности электроснабжения на фоне устойчивого роста потребления электроэнергии в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    Из-за изношенности электростанций возрастают риски потенциальных аварий. Для предотвращения подобных ситуаций, помимо строительства новых линий электропередач и плановой модернизации объектов, АО «KEGOC» обеспечивает надежность электросетей с помощью использования современных систем противоаварийного управления режимами. Компания входит в список ведущих электросетевых компаний мира по уровню технологической оснащенности.

    Компания внедрила централизованную систему противоаварийной автоматики (ЦСПА). Система обеспечивает надежность национальной сети в режиме реального времени и минимизируют отключения потребителей в случае нарушений в работе электросетей.

    Также внедрена система противоаварийного управления на основе синхрофазорных измерений параметров электрического режима (WACS). Технология позволяет оперативно вести сбор информации о параметрах электрического режима с объектов, которые находятся друг от друга на расстоянии в сотни километров. Система обрабатывает все данные и в случае возникновения угроз предотвращает их на ранней стадии. Проект обеспечивает наблюдение за всей энергосистемой страны.

    Кроме того KEGOC автоматизировал регулирование частоты и мощности (АРЧМ). Система обеспечивает поддержание баланса энергосистемы без участия персонала путем управления нагрузкой подключенных к ней электростанций. Технология обеспечивает качество электроэнергии и надежность работы электростанций Казахстана. В настоящее время к системе подключены Бухтарминская ГЭС, Шульбинская ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС, Мойнакская ГЭС, Экибастузская ГРЭС-1. В ближайшее время подключится Аксуская ГРЭС (АО «ЕЭК»), в перспективе – подключение ГРЭС «Топар» (Карагандинская ГРЭС-2).

    Внедренные технологии неоднократно демонстрировали свою высокую эффективность. Благодаря передовым системам АО «KEGOC» не допустило серьезной аварий на западе Казахстана из-за отключения энергоблока на тепловой электростанции ТОО «МАЭК-Казатомпром», что привело к перегрузу транзита 220 кВ «Уральск – Атырау - Мангистау».

    В качестве системного оператора электроэнергетической системы Казахстана АО «KEGOC» продолжит планомерную работу по внедрению передовых систем для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

    Автор:

    Артем Волков

    Энергетика Астана
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