Какие тарифы ждут акмолинцев с января 2019 года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2019 года в Акмолинской области будут снижены тарифы на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение.

Об этом рассказал на брифинге заместитель руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Акмолинской области Асет Курашев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В поручении Президента РК, данном на Совете безопасности РК от 7 ноября 2018 года, заявлено, что одной из приоритетных задач является снижение стоимости коммунальных услуг для населения. В соответствии с распоряжением акима Акмолинской области от 23 ноября 2018 года создана рабочая группа по снижению тарифов, которая совместно с областным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Акмолинской области провела масштабную работу по реализации этой задачи. Результатом ее деятельности стало то, что с 1 января 2019 года в Акмолинской области будут снижены тарифы на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение», - сообщил А. Курашев.

ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» стоимость услуг теплоснабжения снижена на 36,8% по всем группам потребителей, в том числе для населения с 130 тенге за 1 кв. м до 82,21 тенге за 1 кв.м. У ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» в наступающем году цены на подачу воды по распределительным сетям и отводу сточных вод станут меньше в целом на 5%, том числе тарифы для населения за воду и канализацию со 147,75 тенге за 1 м3, снизятся до 140,32 тенге за 1 м3. Аналогично введены компенсирующие тарифы и другим субъектам естественной монополии, на общую сумму более 1,5 млрд. тенге.

«Также снижения стоимости услуг удалось достичь путем пересмотра расходной части тарифов в связи со снижением стоимости электроэнергии на энергоисточниках, в соответствии с вновь принятым приказом Министерства энергетики РК от 14 декабря 2018 года. Электроснабжение в границах обслуживания ТОО «Кокшетау Энерго Центр» ожидается со снижением на 3,1%, для населения цена за 1 кВт/ч вместо 16,11 тенге составит до 15,61 тенге за кВт/ч. Потребители, обслуживаемые ТОО «АРЭК-Энергосбыт», получат снижение тарифов по группам потребителей на 7,8%, в том числе тариф для населения с 17,37 тенге за кВт/ч до 16,02 тенге за кВт/ч. Потребители города Степногорска получат снижение цен на энергоснабжение в среднем на 10%, в том числе цена электроэнергии для населения с 13,44 тенге за 1 кВт/ч снизится до 11,96 тенге за кВт/ч», - рассказали в ведомстве.





Одновременно по Степногорску снижение будет произведено и по тепловой энергии и водохозяйственной системе. За счет стоимости снижения стратегического товара - электроэнергии станут меньше оплата за услуги ГКП на ПХВ «Степногорск - водоканал». В том числе по хозпитьевой воде - на 6,2%, отводу стоков - на 7,85% и очистке стоков - на 7,95%.

«ТОО «Степногорск Энергосбыт» за услуги по теплоснабжению с 1 января 2019 года будет предъявлять плату потребителям с уменьшением на 6,42%. В том числе, тариф по населению, где установка приборов учета достигает более 90%, тариф уменьшится с 5072,2 тенге/Гкал до 4746,71 тенге/Гкал (с НДС)», - добавили в ведомстве.

В целом, департаментом в течение короткого времени удалось снизить тарифы на коммунальные услуги для потребителей Акмолинской области более чем на 2,5 млрд. тенге.

Как было отмечено, в то же время снижение тарифов не должно сказаться на качестве предоставляемых услуг и на сокращении объемов инвестиционных обязательств, принятых субъектами естественных монополий на предстоящий год.