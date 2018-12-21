Какие тарифы на коммунальные услуги ждут североказахстанцев

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства опровергли слухи о резком повышении тарифов на коммунальные услуги к концу года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций, с 1 января нового года в регионе тарифы на сбор, вывоз твердо-бытовых отходов и на водообеспечение снизятся.

В августе был утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО в размере 230 тенге с человека в благоустроенном секторе и 250 тенге - в неблагоустроенном. Действовать тарифы начали с 1 ноября.

«Ранее тарифы варьировались для физических лиц от 120 до 175 тенге с человека, а для юридических лиц - от 2 200 до 2 400 тенге/м3. Оплата не менялась с 2014 года. С 1 января 2019 года тариф на сбор и вывоз твердо-бытовых отходов будет снижен на 5%», - прокомментировали в управлении.

Госорган опровергает слухи о том, что к концу года было повышение на услуги водоснабжения и водоотведения.

«Тариф на услуги водоснабжения составляет 123,2 тенге/м3, на услуги водоотведения - 108,94 тенге/м3. В результате проведения проверки уполномоченным органом - Департаментом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции - в ТОО «Кызылжар су» с 1 января снизятся тарифы на услуги водоснабжения на 9%, на услуги водоотведения - на 2,7%», - отметили управлении.

Ранее вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщал, на сколько будут снижены тарифы на коммунальные услуги в Казахстане в 2019 году.