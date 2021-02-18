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    Какие студенты в Казахстане получают самую высокую стипендию

    18 Февраля 2021, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе внедрения академической честности в вузах рассказал вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я бы также хотел обратить внимание на то, что уже несколько лет министерством для повышения качества высшего образования внедряются принципы академической честности, создана Лига академической честности проектного офиса «Адал білім». Здесь очень важно, чтобы письменные работы студентов также проходили проверку на заимствование, и это уже внедрено», - сказал Мирас Дауленов на брифинге в СЦК.

    Как подчеркнул спикер, в этом вопросе важно, чтобы повышение качества высшего образования сопровождалось увеличением стоимости гранта.

    «В прошлом году по поручению Главы государства были предприняты беспрецедентные меры по повышению стоимости гранта и повышению стипендии. Сегодня студенты, обучающиеся на педагогическом специальностях, получают самую высокую стипендию среди студентов бакалавриата – 42 тысячи тенге», - отметил вице-министр.

    «Что касается отдельных направлений подготовки – например, опять же, педагогической или инженерно-технической – здесь стоимость грантов была увеличена вдвое. Все эти меры должны помочь повышению качества образования», - заключил М. Дауленов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Вузы
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