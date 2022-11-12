Какие страны представили свою книжную продукцию на Sharjah International Book Fair

ШАРДЖА. КАЗИНФОРМ - Завершается престижная Международная книжная ярмарка в Шардже, собравшая издателей и писателей из 95 стран мира в одном большом павильоне. В культурной столице Объединенных Арабских Эмиратов известные писатели проводят свои встречи, знакомят юных читателей с любимыми персонажами своих книг - Книжное управление Шарджи сделало все, чтобы книжная выставка стала познавательной и интересной для посетителей. О том, какие авторы представлены на ярмарке, почему издатели стремятся принять участие в ней, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

От жаркой пустыни до восточных морей

С правой стороны от входа расположен павильон Италии. В этом году Италия стала Почетной гостьей книжной выставки. Поэтому ей отведен большой уголок в выставочном центре.

«В нашем павильоне 12 ведущих итальянских издательств представили широкий спектр литературы, начиная от художественной и научно-популярной литературы до детских книг. Мы рады встретиться с партнерами из Эмиратов для изучения новых возможностей сотрудничества. Издательская индустрия в Италии представляет собой четвертую по величине издательскую отрасль в Европе. Общий объем рынка в прошлом году вырос на 10,7% по сравнению с 2020 годом, а расходы составили 3,4 млрд евро. В прошлом году мы подготовили свыше 81 тысячи новых изданий и более 49 тысяч цифровых книг. Художественная литература занимает более четверти рынка, за ними следуют научно-популярная и профессиональная», - рассказал торговый комиссар Италии в ОАЭ Амедео Скарпа.

По его словам, на Европу приходится до 64% экспорта, на азиатский рынок – более 10%, на арабские страны – 4%.

«Каждый год итальянские издатели продают около 400 наименований книг в арабские страны, причем наибольший интерес вызывают книги для детей и молодежи. SIBF - это прекрасная возможность продемонстрировать разнообразие итальянских книжных предложений и поддержать итальянские издательства, участвующие в ярмарке, в увеличении продаж на Ближнем Востоке», - добавил Скарпа.

В отдельном ряду выстроились эмиратские издательства: Emirates Policy Center, Trends Research&Advisory, Hamdan Bin Mohammed Heritage Center, House of Wisdom, департамент культуры Шарджи, Национальная библиотека и архив, управление документации и архивов Шарджи.

На книжной ярмарке представлены 2213 издателей из разных стран. В этом году принимают участие, как арабские, так и европейские, азиатские страны. Среди них Алжир, Бахрейн, Болгария, Канада, Китай, Египет, Германия, Индия, Франция, Турция, Россия, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Кувейт, Пакистан. Некоторые павильоны представлены несколькими издательствами.

Радует не только разнообразная литература, но и игрушки, интересные сувениры, познавательные игры для детей.

Здесь можно найти художественное чтиво, детские книги, детективы, книги в стиле ужасов и хоррор, а также профессиональную литературу.

И фолк, и классика

Многие страны принимают участие в ярмарке не первый год. Ливан на протяжении 20 лет участвует в книжной ярмарке. На одном стенде Alhalabi Legal Publications Ливана представлены юридические книги.

Издательство «Folk culture for studies and researches» Бахрейна представила книги о народной культуре.

«Мы выпускаем специализированный журнал только о народной культуре. Получаем научные изыскания от исследователей со всего мира об аспектах разных цивилизаций. Каждый номер нашего журнала содержит научные исследования об особенностях культуры в различных странах мира. Мы также собрали три ключевых исследования о всех городах и селах Бахрейна. Таким образом, хотим рассказать читателям о национальных традициях разных стран», - поделилась сотрудница издательства Нейла Али Халиса.

Турецкое издательство «Akdem publishing house» специализируется на издании учебных пособий на тюркских и арабском языках. Работает также отдел переводов и отдел по продажам авторских прав. В этом году издательство привезло с собой почти 100 наименований книг для изучения турецкого и арабского языков для тех, кто не владеет языком.

Россия также представлена на книжной ярмарке, но скромно. Это не первый визит россиян в Эмираты. В этом году Россия привезла издательскую программу «Books from Russia» Министерства печати и массовых коммуникаций. Собраны книги самых разных известных издательств, представлена русская классика. Министерство печати сотрудничает с русской школой в Дубае, где они проведут ряд лекций. Все привезенные из России книги, а их около ста, ведомство подарит библиотеке русской школы в Дубае.

Среди книг на русском языке мы заметили арабские варианты литературы. Российское издательство «Абрикобукс» уже начало переводить детские книги на русском языке на арабский язык. Издательство «Абрикобукс» специализируется на издании детских книг, имеет авторские права на семь десятков произведений.

«На арабский язык уже переведен цикл произведений «32 августа» от Марины Ясинской. Это фантастический цикл из восьми частей. Первая часть переведена на арабский язык. Версии второй и третьей книг на арабском языке выйдут к 2023-2024 годам. Еще одна интересная книга «Земные приключения Марсоходика». Это интересная история для младшего школьного возраста. Третья история «Куда бежишь» - история бродячей собаки, которая путешествует в поисках лучшей доли. Бесспорно, у нас разный цивилизационный код, разные истории, но, тем не менее, это личная история. Прежде чем, сотрудничать с арабскими коллегами, вы должны узнать их лично, показать себя, свое издательство, показаться лояльным партнером в их глазах и только после этого начинать говорить о бизнесе. В странах Ближнего Востока существует интерес к русской литературе, современной российской детской, подростковой литературе. Есть издатели, которые переводят нас на арабские языки», - рассказал корреспонденту Казинформа менеджер издательства «Абрикобукс» Игорь Грижук.

Слово и дело

В рамках Международной книжной ярмарки в Шардже Игорь Грижук принял участие в Sharjah Publishers Conference – крупнейшее событие на арабском Востоке, посвященное покупке и продаже прав, лицензированию контента, встречам с издателями и развитию бизнеса на Ближнем Востоке.

«Мы участвуем в данной конференции третий раз подряд. В этом году это событие посетило более 900 участников из порядка 72 стран мира. За время нашего участия нам удалось продать права на 12 произведений из нашего каталога. На последней конференции мы заключили предварительно 7 контрактов. Надеюсь, что наши читатели по всему миру увидят наши книги на арабском, непальском, сербском, английском, испанском, португальском языках», - добавил Игорь Грижук.

Посетившие книжную ярмарку гости уходили не с пустыми руками. Многие были с семьями. Супружеская пара Мухаммед и Хенд стараются с детства привить детям любовь к чтению. На книжной ярмарке они приобрели книги для двух сыновей. Мухаммед считает, что это важное событие в Эмиратах, где каждый может найти нужные ему книги, обрадовать детей интересными рассказами.

Новеллы, романы, религиозная литература представлены на стенде Судана. Издательство «Barcode» выпускает книги на арабском, английском языках. Издательство также представлено в Каире. Управляющий директор издательства доктор Мухаммед Садик Джаффар отметил, что планируется выход на турецкий рынок и издание книги на турецком языке. Сейчас издательство в поиске писателей, готовых сотрудничать с «Barcode».

Болгария впервые участвует в Международной книжной ярмарке в Шардже. Издательство «Darwish publishing house and translation» ранее принимало участие в разных зарубежных книжных ярмарках. Книги издаются в Болгарии и Германии. В этом году на ярмарку Болгария привезла с собой 450 книг. Это новеллы, поэзия, академическая литература. Многие книги переведены на арабский язык.

Из Ирака на ярмарке представлен Фонд перевода, публикации и распространения «Ebjed», который активно участвует в книжных ярмарках. Они побывали в Мадриде, Барселоне, во Франкфурте. Президент Фонда Хуссейн Нахаба сам пишет романы, стихи. Часть своих произведений он также представил на ярмарке.

Писательница из Ирака Нусейба, которая изучает экономическое развитие ОАЭ, на эту тему написала несколько книг.

«Изучаю экономическое наследие шейха Заида бен Султана - основателя ОАЭ, экс-правителя Абу-Даби и первого президента ОАЭ. Эта книга о бизнес-модели, описывающей развитие экономики в любой стране. Если кто-то хочет перенять опыт Эмиратов, советую следовать этому менеджменту. А, для меня здесь лучшая книжная ярмарка в регионе, и я рада быть частью такого крупного мероприятия», - добавила Нусейба.