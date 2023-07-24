Какие страны граждане Казахстана могут посещать без визы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Граждане Казахстана могут путешествовать без визы в 29 стран мира по национальному паспорту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время граждане Республики Казахстан могут посещать без визы 29 стран мира по национальному паспорту. Кроме того, достигнута договоренность с рядом стран о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов», — говорится в ответе МИД РК на запрос МИА «Казинформ».

При посещении Узбекистана граждане Казахстана должны зарегистрироваться в компетентных органах, если они находятся на территории этой страны более 5 дней, а в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане более 30 дней.

Кроме того, можно посетить Гонконг, Иран, Оман до 14 дней, Барбадос до 28 дней, Аргентину, Бразилию, Малайзию, Мальдивскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Филиппины, Эквадор до 30 дней, Албанию, Колумбию, Коста-Рику, Молдову, Монголию, Россию, Украину до 90 дней, Армению, Сент-Винсент и Гренадины до 180 дней и Грузию до 1 года без визы.

Граждане Казахстана могут находиться в Турции без визы до 90 дней. Также возможно посетить Корею без визы на срок до 30 дней. Однако с 1 апреля 2022 года действует электронная система «K-ETA», которая авторизирует посещение каждого гражданина.

Стоит отметить, что Египет и Таиланд тоже входят в число стран, выдающих визы по прибытии в аэропорт. Таиланд выдает визы гражданам Казахстана по прибытию на 30 дней.