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    Какие страны больше всех инвестируют в сферу сельского хозяйства Казахстана

    8 Июня 2023, 14:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие пять лет в сферу сельского хозяйства планируется привлечь несколько крупных инвесторов. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах Международного форума Астана журналисты попросили главу Минсельхоза назвать самых крупных инвесторов в отечественную сферу сельского хозяйства.

    «Основной инвестор - это Евросоюз, КНР, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки также начали заходить», - сказал Ербол Карашукеев.

    Он также заявил, что на сегодня в Казахстане создаются благоприятные условия для работы инвесторов.

    «Мы со своей стороны стараемся создавать для работы инвесторов все необходимые условия. Согласно нашим планам, в предстоящие пять лет мы хотим привлечь на наш рынок несколько крупных инвесторов и открыть здесь предприятия по глубокой переработке продукции», - добавил Ербол Карашукеев.

    Ранее сообщалось, что в столице Казахстана проходит Международный форум Астана. В этом году участники форума обсудят тему «Преодоления вызовов через диалог: На пути к сотрудничеству, развитию и прогрессу. В МФА принимают участие около 300 знаковых иностранных спикеров с мировым именем. С учетом сопровождающих лиц и участников, всего на МФА ожидается участие около 1000 человек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Инвестиции
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