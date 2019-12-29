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Какие страховые выплаты получат пострадавшие при крушении Fokker 100

29 Декабря 2019 12:40
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Какие страховые выплаты получат пострадавшие при крушении Fokker 100

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О том, какие выплаты по страховке получат пострадавшие при падении самолета авиакомпании Bek Air, рассказал председатель правления страховой компании «Amanat» Ергали Бегимбетов, передает МИА «Казинформ».

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Страховая компания «Amanat» является страховщиком ответственности авиаперевозчика перед пассажирами по самолету Fokker 100 с бортовым номером UP-F1007 компании АО «БЕК ЭЙР», который потерпел крушение 27 декабря 2019 года в Алматинской области.

Об этом сообщил председатель правления страховой компании Ергали Бегимбетов в Facebook .


Ответственность владельца этого транспортного средства была застрахована в Amanat по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами», страховые выплаты получат пассажиры, получившие вред здоровью, а также потерпевшие лица, находящиеся на иждивении погибших пассажиров.

Ергали Бегимбетов рассказал, какие именно выплаты должны получить потерпевшие. В частности:

- Пассажиры, получившие увечье, травму или иное повреждение здоровья, получат выплаты до 200 МРП (505 000 тг.) в размере фактических расходов на лечение.

- Если в результате крушения будет установлена инвалидность, Amanat произведет выплаты от 2 500 МРП до 5 000 МРП (6 312 000-12 625 000 тг.) в зависимости от группы инвалидности.

- За смерть пассажира предусмотрена выплата в размере 5 000 МРП (12 625 000 тг.).Кроме этого, будут возмещены расходы на погребение в размере 100 МРП, которые получит лицо, осуществивший погребение. Также предусмотрена выплата до 250 МРП за вред, причиненный имуществу каждого потерпевшего.

«Согласно закону, страховые выплаты должны быть осуществлены в течение семи рабочих дней со дня получения страховой компанией требуемых законом документов от АО «БЕК ЭЙР» и потерпевших. Мы сделаем это гораздо быстрее, если не сразу. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Amanat выполнит все свои обязательства и приложит все усилия, чтобы оформление выплат прошло максимально оперативно и безболезненно», - написал Е. Бегимбетов.

Суммы страховых выплат указаны с учетом текущего размера МРП. В 2020 году размер МРП вырастет, следовательно, размеры страховых выплат будут увеличены с учетом размера МРП на день осуществления страховой выплаты, уточнил представитель страховой компании.



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Ключевые слова: Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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