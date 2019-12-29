Какие страховые выплаты получат пострадавшие при крушении Fokker 100

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О том, какие выплаты по страховке получат пострадавшие при падении самолета авиакомпании Bek Air, рассказал председатель правления страховой компании «Amanat» Ергали Бегимбетов, передает МИА «Казинформ».

Страховая компания «Amanat» является страховщиком ответственности авиаперевозчика перед пассажирами по самолету Fokker 100 с бортовым номером UP-F1007 компании АО «БЕК ЭЙР», который потерпел крушение 27 декабря 2019 года в Алматинской области.

Об этом сообщил председатель правления страховой компании Ергали Бегимбетов в Facebook .





Ответственность владельца этого транспортного средства была застрахована в Amanat по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами», страховые выплаты получат пассажиры, получившие вред здоровью, а также потерпевшие лица, находящиеся на иждивении погибших пассажиров.

Ергали Бегимбетов рассказал, какие именно выплаты должны получить потерпевшие. В частности:

- Пассажиры, получившие увечье, травму или иное повреждение здоровья, получат выплаты до 200 МРП (505 000 тг.) в размере фактических расходов на лечение.

- Если в результате крушения будет установлена инвалидность, Amanat произведет выплаты от 2 500 МРП до 5 000 МРП (6 312 000-12 625 000 тг.) в зависимости от группы инвалидности.

- За смерть пассажира предусмотрена выплата в размере 5 000 МРП (12 625 000 тг.).Кроме этого, будут возмещены расходы на погребение в размере 100 МРП, которые получит лицо, осуществивший погребение. Также предусмотрена выплата до 250 МРП за вред, причиненный имуществу каждого потерпевшего.

«Согласно закону, страховые выплаты должны быть осуществлены в течение семи рабочих дней со дня получения страховой компанией требуемых законом документов от АО «БЕК ЭЙР» и потерпевших. Мы сделаем это гораздо быстрее, если не сразу. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших. Amanat выполнит все свои обязательства и приложит все усилия, чтобы оформление выплат прошло максимально оперативно и безболезненно», - написал Е. Бегимбетов.

Суммы страховых выплат указаны с учетом текущего размера МРП. В 2020 году размер МРП вырастет, следовательно, размеры страховых выплат будут увеличены с учетом размера МРП на день осуществления страховой выплаты, уточнил представитель страховой компании.



