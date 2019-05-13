Какие сроки грозят возвращенным казахстанцам, причастным к терроризму в Сирии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента Комитета национальной безопасности РК Бакытбек Рахимбердиев рассказал о сроках, которые грозят возвращенным из Сирии казахстанцам, в случае доказательства их причастности к терроризму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается сроков. Например, двое мужчин, которые были доставлены в РК в рамках операции Жусан-1, были осуждены к 8 годам. Но при этом учитывались тяжесть и то, что оказывали содействие следствию и сдались добровольно», - сказал Бакытбек Рахимбердиев в кулуарах МИД РК.

Он также подчеркнул, что всё будет зависеть от тяжести совершенных радикалами преступлений.

«Что касается в целом, то смотря по тяжести совершенных деяний, они могут быть осуждены на срок до 20 лет. То есть у нас в 2017 году был случай, что одному экстрадированному члену террористической группировки был вынесен приговор к 20 годам лишения свободы. Сроки серьезные», - констатировал спикер.

Напомним, из Сирии эвакуирован 231 казахстанский гражданин, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. 20 из них оказались террористами.

Масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции «Жусан», которая была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.

20 человек из 231 подозреваются в терроризме и будут наказаны в случае доказательства их вины.