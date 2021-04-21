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    Какие специалисты нужны на рынке Алматы

    21 Апреля 2021, 14:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На рынке Алматы востребованы IТ -специалисты и работники сфер образования и здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Список востребованных в период пандемии специалистов озвучила директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова. В этом списке – и рабочие специальности, в которых нуждаются предприятия мегаполиса.

    По словам Диляры Иманкуловой, в период пандемии многие алматинцы стремятся работать в IТ-сферах, которые стабильно развиваются и являются одной из самых привлекательных с точки зрения зарплатных ожиданий. На это влияние оказал переход многих организаций на удаленный режим работы и в онлайн-формат.

    Еще одной особенностью стал спрос на специалистов сферы образования и здравоохранения. Также по-прежнему в ТОПе востребованных специальностей – рабочие профессии. Городу нужны строители, сварщики, монтажники, маляры, швеи, бухгалтера, парикмахеры, курьеры, охранники, обслуживающий техперсонал.

    «Мы имеем возможность обучить и трудоустроить жителей города по программе «Енбек», а впоследствии помочь принять участие в проекте «Бизнес бастау», чтобы получить грант на открытие собственного дела», - сообщила Диляра Иманкулова.

    Как показала пандемия рынок труда вошел в новую реальность, в которой нужно перенастраивать процессы работы, поэтому у горожан есть возможность обучиться востребованной рабочей специальности. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости, где можно получить подробную информацию об обучении и последующем трудоустройстве

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Экономика Занятость Общество
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