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    Какие специалисты будут востребованы в Казахстане

    17 Сентября 2021, 16:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов Александра Молчановская озвучила прогноз касательно потребности страны в кадрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По прогнозам среднегодовая численность населения в 2025 году прогнозируется на уровне 20 млн человек, то есть прирост за пять составит 1 млн. И при этом усилится региональная диспропорция, то есть к 2023 году 59% населения будет проживать в южных регионах и города республиканского значения. Что касается рабочей силы, то ее численность увеличится до 9,4 млн человек в 2025 году и чтобы ответить на вопрос, какие специалисты будут востребованы, на основе краткосрочного прогноза по данным электронной бирже труда мы прогнозируем, что в 2025 году будет размещено более 1 млн вакансий», - сказала Александра Молчановская во время онлайн-конференции.

    По ее словам, наибольший спрос на бирже сохранится на неквалифицированных рабочих - около 300 тысяч вакансий.

    «Это связано с тем, что по этим профессиям свойственна высокая текучесть кадров и работодатели всегда находятся в поиске таких специалистов. Также ожидается что будет около 180 тысяч вакансий будет в сфере строительства и промышленности и 175 тысяч вакансий - по специалистам высокой квалификации. Ожидается большой спрос в Костанайской, Карагандинской областях и городах Нур-Султан и Алматы», - отметила спикер.

    «Что касается среднесрочного прогноза на наемный труд, то в течение пяти лети, спрос составит 1 млн человек. И преимущественно он будет формироваться в сфере образования, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Наиболее востребованы будут специалисты в области образования, а также водители -операторы подвижного оборудования», - заключила А. Молчановская.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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