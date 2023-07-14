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    Какие специальности технического и профобразования востребованы в этом году в Казахстане

    14 Июля 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения опубликовало список востребованных специальностей технического и профессионального образования. Как стало известно, стране нужны повара, продавцы, автомеханики, специалисты в общепите, логистике, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Подробнее расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство просвещения составило список востребованных специальностей технического и профессионального образования в разрезе регионов.

    Согласно этому списку:

    2560 поваров необходимы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской области и в городе Алматы;

    1678 продавцов нужны области Абай, Акмолинской области и городу Астана;

    1589 автомехаников требуются в области Абай, Акмолинской и Атырауской областях и в городе Алматы;

    1492 портных необходимы в Кызылординской и Актюбинской областях, а также в городе Алматы;

    1388 маркетологов нужны в городах Алматы, Астана и Кызылординской области;

    1131 тракторист нужен в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях .

    1030 бухгалтеров - в Акмолинской, Туркестанской областях и городе Астане.

    750 электрогазосварщиков нужны в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областях и области Абай;

    617 кондитеров требуются в Северо-Казахстанской, Жамбылской областях и городе Алматы. 608 воспитателей требуется в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской областях и городе Шымкенте.

    604 техника по телекоммуникациям нужны в городе Алматы и Павлодарской области;

    549 аппаратчиков-гидрометаллургов требуются в Восточно-Казахстанской области;

    548 медсестер ищут в Акмолинской области, городе Алматы и области Абай.

    527 сварщиков нужны в Актюбинской, Алматинской и Жамбылской областях.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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