Какие специальности технического и профобразования востребованы в этом году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения опубликовало список востребованных специальностей технического и профессионального образования. Как стало известно, стране нужны повара, продавцы, автомеханики, специалисты в общепите, логистике, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Подробнее расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство просвещения составило список востребованных специальностей технического и профессионального образования в разрезе регионов.

Согласно этому списку:

2560 поваров необходимы в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской области и в городе Алматы;

1678 продавцов нужны области Абай, Акмолинской области и городу Астана;

1589 автомехаников требуются в области Абай, Акмолинской и Атырауской областях и в городе Алматы;

1492 портных необходимы в Кызылординской и Актюбинской областях, а также в городе Алматы;

1388 маркетологов нужны в городах Алматы, Астана и Кызылординской области;

1131 тракторист нужен в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской областях .

1030 бухгалтеров - в Акмолинской, Туркестанской областях и городе Астане.

750 электрогазосварщиков нужны в Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Костанайской областях и области Абай;

617 кондитеров требуются в Северо-Казахстанской, Жамбылской областях и городе Алматы. 608 воспитателей требуется в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской областях и городе Шымкенте.

604 техника по телекоммуникациям нужны в городе Алматы и Павлодарской области;

549 аппаратчиков-гидрометаллургов требуются в Восточно-Казахстанской области;

548 медсестер ищут в Акмолинской области, городе Алматы и области Абай.

527 сварщиков нужны в Актюбинской, Алматинской и Жамбылской областях.