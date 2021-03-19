Какие современные тренды будут учитываться в образовательных программах казахстанских вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В образовательных программах казахстанских вузов будет учитываться обучение новым технологиям, киберпедагогике. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В образовательных программах вузов, программах курсов повышения квалификации в обязательном порядке будет учитываться обучение новым технологиям, киберпедагогике, цифровым навыкам и т.д. Уважаемые коллеги, не бойтесь использовать интересные и увлекательные инструменты», - написал Асхат Аймагамбетов на своей страничке в Facebook .

Глава МОН добавил, что технологии стремительно развиваются, и поэтому важно использовать современные тренды в образовании.

Ранее сообщалось, что министр образования и науки призвал учителей использовать современные тренды в образовании.

«Сегодня без индивидуального подхода трудно удержать внимание детей, и поэтому многие учителя начали осваивать, а некоторые даже придумывать новые способы подачи материала. В связи с этим хочу отметить креативный подход к обучению детей алматинского учителя Улана Усенова. Его ролики в социальных сетях, где он в увлекательной форме проводит урок, стали очень популярны среди учащихся», - отметил Асхат Аймагамбетов.



