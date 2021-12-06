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    Какие совместные проекты планируют реализовать Казахстан и Узбекистан

    6 Декабря 2021, 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев на совместном брифинге президентов Казахстана и Узбекистана для представителей средств массовой информации сообщил, что в ходе переговоров приоритетное внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Отмечена необходимость поиска новых ниш и расширения товарной номенклатуры. Казахстан заявил о готовности увеличить поставки в Узбекистан многих товаров – от маневренных локомотивов до продукции легкой промышленности. Накануне визита Шавката Мирзиёева в Туркестане был организован III Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана. Также на днях в столице состоялось заседание Делового совета. По итогам этих мероприятий заключен внушительный пакет коммерческих соглашений и контрактов на сумму порядка 6,6 миллиарда долларов.

    «Мы также обсудили перспективы создания мощной инфраструктурной базы путем запуска межгосударственной товаропроводящей системы. Она будет состоять из оптово-распределительных и агрологистических центров. Казахстанские инвесторы готовы вложить средства в их строительство в Узбекистане. Серьезный импульс взаимной торговле придаст расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши страны способны не только обеспечивать продовольствием Центрально-Азиатский регион, но и стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в гораздо большем географическом масштабе. В целом взаимодействие в этой сфере развивается хорошими темпами. Вместе с тем потенциал в агропромышленном комплексе далеко не исчерпан. Казахстан готов к совместной реализации проектов, в том числе по глубокой переработке мясных изделий, овощей и фруктов. Мы согласились, что одним из драйверов партнерства служит наращивание промышленной кооперации», – подчеркнул Президент Казахстана.

    Как было сказано далее в выступлении, в последние годы наблюдается неуклонный рост совместных производств. На базе ТОО «СарыаркаАвтоПром» запущено совместное предприятие по выпуску автомобилей «Chevrolet». Успешно действует казахско-узбекское предприятие «Hyundai Auto Asia» по продаже легковых автомобилей. Запущены проекты по производству и реализации сельскохозяйственной и грузовой техники, автобусов. В Казахстане открыт целый ряд перспективных производств в сфере фармацевтики, строительства и легкой промышленности.

    «Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных проектов. Они направлены на создание тысяч рабочих мест и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. К примеру, компания «Казфосфат» выразила заинтересованность в строительстве завода по производству фосфорных и комплексных удобрений в Ташкентской области на сумму около 1 миллиарда долларов. Крупнейшая в Казахстане строительная компания «BI group» планирует возвести в Ташкенте отдельный микрорайон, вложив более 1 миллиарда долларов. Флагман нашего автопрома «Astana-Motors» планирует построить в Узбекистане предприятие по производству автомобилей «Hyundai». Большой мультипликативный эффект и выгоду даст скорейший запуск Международного центра промышленной кооперации на границе двух стран. Центр призван стать крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии. Он будет способствовать развитию торговли не только в двустороннем, но и в региональном масштабах, а также расширит наши транспортно-логистические возможности. В этой связи правительствам поручается ускорить строительство этого объекта», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, Казахстан и Узбекистан находятся на пересечении важных торгово-транспортных коридоров Евразии. Для дальнейшего развития этого направления достигнута договоренность ускорить реализацию ряда стратегически важных проектов.

    «Речь идет о высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент», которая укрепит туристский потенциал наших государств. Считаем, что строительство железной дороги Дарбаза – Мактаарал – Джизак расширило бы наши транзитные возможности и разгрузило бы действующий пункт пропуска Сарыағаш. Мы сегодня предметно рассмотрели вопросы и предварительно соглашение подписано о строительстве железнодорожной линии Учкудук – Кызылорда. Для продвижения двусторонней торгово-экономической повестки мы назначили специальных представителей президентов. От Казахстана я определил министра торговли и интеграции Бахыта Султанова», – сказал Глава государства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Узбекистан
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