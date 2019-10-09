Какие советы дал молодежи аким Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча в свободном формате акима города Тараза Кайрата Досаева со студентами прошла в химико-технологическом колледже областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2019 год объявлен в нашей стране Годом Молодежи, - сказал в своем вступительном слове Кайрат Досаев. – И сегодня в нашей стране принимаются государственные программы, нацеленные специально на интересы и возможности молодежи. Развиваются формы эффективного использования молодежью свободного времени - спортивные, культурные учреждения, дворовые клубы. Но вам и самим нужно себя развивать. Нельзя стоять на месте. Обязательно нужно читать книги, чтобы быть развитым современным человеком. Обязательно нужно дружить со спортом, чтобы быть здоровым человеком. Сегодня столько возможностей для того, чтобы развиваться, открывать свое дело, повышать свой интеллектуальный, научный, культурный потенциал».

В ходе общения с главой города студенты колледжа задавали различные вопросы, касающиеся возможностей для молодежи участия в проектах Палаты предпринимателей «Атамекен», работы в госслужбе, социально-экономического развития города, и особенно его транспортной инфраструктуры.

Студента третьего курса Диаса Курмана интересовали возможности заниматься наукой в вузах Жамбылской области. Азамат Касымов, серьезно занимающийся таэквандо, спросил о том, как получить финансовую помощь для участия в международных спортивных соревнованиях. Иса Даулет поинтересовался, доволен ли аким города Кайрат Досаев современной молодежью, на что получил утвердительный ответ и предложение для молодежи высказывать свои идеи в различных социально-экономических сферах.

Двухчасовая беседа в свободном формате завершилась экскурсией по кабинетам колледжа, оснащенным современным оборудованием, а также фотосессией молодежи с акимом города.

На вопрос корреспондента МИА «Казинформ», чем продиктована такая встреча, Кайрат Досаев ответил: «Год молодежи – и хочется с ними встретиться, узнать, что наши молодые люди хотят в этой жизни. Это первое такое мероприятие, запланированы встречи и в других колледжах и вузах нашего города. Со всеми встречусь. Нужно выслушать от них идеи, потом будем реализовывать. Надо искать самородков среди молодежи».

Встреча акима города Тараза Кайрата Досаева со студентами химико-технологического колледжа организована «Молодежным ресурсным центром» отдела внутренней политики акимата города Тараза.

Таразский химико-технологический колледж был открыт специально для переподготовки и повышения квалификации производственного персонала открывающихся химических производств в области.

Химико-технологический колледж в Таразе на 600 мест, с общежитием на 200 мест, сдан в эксплуатацию в 2014 году, полностью оснащен современной материально-технической базой. Подготовка будущих специалистов осуществляется по 12 специальностям. Здесь имеются 38 учебных классов, 11 учебных мастерских, 9 лабораторных кабинетов, 9 спецклассов, 3 компьютерных класса с интернетом, 12 интерактивных досок, 3 кабинета новой модификации, мультимедийные кабинет, 2 лингафонных кабинета, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека.











