Какие штаммы коронавируса циркулируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о циркулирующих в стране штаммах коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством продолжается мониторинг циркулирующих вариантов штамма коронавирусной инфекции в республике. В феврале завершено очередное генотипирование положительных образцов, выявлена циркуляция варианта «омикрон» во всех регионах страны и составила 72% от общего числа исследованных образцов», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

Также по ее словам, во всех регионах наряду с «омикроном» продолжает циркулировать «дельта»-штамм и составляет 25% от общего числа образцов.

Ранее, министр рассказала о заболеваемости коронавирусом в мире.

«В мире за последнюю неделю число заболевших коронавирусной инфекцией снизилось на 20%», - сказала Ажар Гиният на заседании Правительства.

По ее словам, снижение заболеваемости отмечается в 180 странах из 215, в том числе в Америке - на 46%, Израиле, Армении - на 45%, Чехии - на 32%, Великобритании - на 23%, Турции - на 11%, Австрии и России - на 9%.

Вместе с тем, продолжается рост заболеваемости в 35 странах мира, в том числе в Малайзии - в 1,4 раза, в Китае - в 1,3 раза, в Таиланде- в 1,2 раза.

«В мировом рейтинге на 1 млн населения за последний месяц Казахстан по заболеваемости улучшился на 5 позиций и находится на 120 месте, по летальности показатель улучшился на 6 позиций и находится на 108 месте из 225», - заключила министр.