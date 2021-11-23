Какие сферы промышленности будут изъяты из национального режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о таком инструменте достижения целевых показателей в закупках, как изъятие из национального режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из механизмов достижения заявленных показателей является - изъятие из национального режима. Данный механизм действует по 4 наименованиям товаров, по которым государственные закупки проводятся исключительно у отечественных производителей», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Также, по его словам, прорабатывается вопрос по установлению изъятий из национального режима по продукциям легкой, мебельной промышленности и машиностроения.

«В целях обеспечения сбытом готовой продукции и насыщения внутреннего рынка новыми товарами, при участии недропользователей и национальных компаний будут использоваться офтейк-контракты, офсетные договора. При этом офтейк-контракты будут направлены на локализацию и создание новых производств, а офсетные договора на трансферт технологий и привлечение инвестиций. В свою очередь, долгосрочные договора обеспечат сбыт продукции существующих производств», - добавил министр.