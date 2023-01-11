Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, в каких сферах Акмолинской области выявлено больше всего коррупционных правонарушений, рассказал на прошедшем брифинге начальник управления комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Акыл Карпыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, за 2022 год в области зарегистрировано 55 коррупционных преступлений, отмечается снижение на 1,8%. Рост наблюдается во всех регионах, за исключением городов Степногорска, где выявлен один случай, то есть снижение на 300%, и Косшы, где так же, как и в прошлом году, зарегистрировано одно коррупционное преступление (рост на 0%).

«Большинство коррупционных преступлений выявлено органами антикоррупционной службы – 43, полицией – шесть, сотрудниками национальной безопасности – четыре, прокуратурой – два», - отметил А. Карпыкбаев.

Значительная доля коррупционных преступлений связана с получением взятки, их зарегистрировано 7, то есть 12,7% от общего числа зарегистрированных коррупционных преступлений, а также с дачей взятки, таких преступлений 12, или 21,8%, мошенничеством – 14, или 25,4%, злоупотреблением должностными полномочиями – 3, или 5,4%, с присвоением или растратой вверенного чужого имущества – 6, или 10,9%, служебным подлогом – 9.

Всего за коррупционные преступления осуждено около 30 лиц, среди них пять сотрудников органов внутренних дел, один - КУИС МВД, один - Министерства финансов, девять служащих акиматов и их структурных подразделений, шесть - сельского хозяйства, два - образования и иные – 6.

«Лишение свободы назначено 12 лицам, или 40% от общего числа осужденных. В качестве основной меры наказания штраф назначен 13 лицам, или 23,6%», - добавил спикер.

Кроме того, 29 лиц лишены права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, два лица лишены специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных наград.



Фото РСК Акмолинской области.