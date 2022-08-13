Какие риски обнаружил в деятельности СПК Антикор в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в деятельности АО «СПК «Солтүстік» выявили 23 коррупционных риска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, риски содержатся в деятельности СПК по продаже имущества и земельных участков напрямую субъектам бизнеса в обход процедуры приватизации и коллегиального распределения.

«Общество заключило договор купли-продажи трех земельных участков для строительной компании за 50 млн тенге, не имея на момент заключения договора права собственности ни на один из них. Впоследствии корпорация приобрела права на эту землю у частного лица с реализацией застройщику в два раза дороже. Причем участок уже подлежал изъятию для госнужд. По шести аналогичным фактам обеспечен возврат выданных земельных участков», - сообщил руководитель управления превенции Дамир Хабибулин.

Он добавил, что СПК относит всю информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности к разряду конфиденциальной. Однако отсутствие прозрачности принятия решений в организации со 100 % участием государства является риском, позволяющим скрывать нарушения.

Установили сотрудники Антикоррупционной службы факты использования финансовых средств Стабилизационного фонда для оказания поддержки субъектам бизнеса, которые не обеспечили поставку социально значимых товаров.

В частности, заемные средства в 50 млн тенге выдали предпринимателю на поставку кур. При этом кур бизнесмен поставил всего на 9 млн тенге. Остальные средства вернул в СПК с оплатой 0,1 % неустойки. В Антикоррупционнй службе считают, что в этом случае речь идет о формальном кредитовании с лояльной ставкой 0,1 %.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов заявил, что риски уже устраняют. По его словам, СПК реформируют: разделят полномочия на два департамента по выдаче заемных средств и обеспечению стабилизационного фонда.



