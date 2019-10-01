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    Какие решения приняты по итогам Высшего Евразийского экономического совета

    1 Октября 2019, 23:41

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - После проведения ряда двусторонних встреч Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном форматах. О том, какие решения были приняты в ходе заседаний и какие документы были подписаны, сообщает пресс-служба Акорды.

    В заседании ВЕЭС также участвовали президенты Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Кроме того, в мероприятии приняли участие Президент Республики Молдовы Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также почетные гости – Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и Премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун.

    Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении поблагодарил армянскую сторону за теплый прием и высокий уровень подготовки заседания. Глава государства выразил уверенность в том, что Евразийский экономический союз стал одним из важных звеньев развития мировой торговли.

    Президент Казахстана подчеркнул, что быстроменяющаяся конъюнктура рынка, растущая конкуренция между державами, торговые войны, рост протекционизма приводят к нестабильности мировой экономики.

    – В сложных глобальных условиях нам крайне важно поддержать устойчивый экономический рост наших государств. Это возможно только за счет реального и взаимовыгодного сотрудничества, интеграции и кооперации. Нашим странам следует продолжить устранение барьеров на общем внутреннем рынке, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства призвал активизировать работу по снятию торговых барьеров.

    – Полагаю, что Комиссия может и должна усилить инструменты мониторинга национальных законодательств, разработать эффективный механизм информирования и разъяснения действующего права внутри Евразийского экономического союза, – сказал Президент Казахстана.

    Отмечая достигнутые результаты в транспортно-логистическом сотрудничестве Евразийского экономического союза, Касым-Жомарт Токаев предложил ЕЭК и правительствам ускорить разработку единой транзитной системы ЕАЭС, а также создать привлекательные условия для развития передовых технологий.

    – Наблюдается устойчивый рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по направлению Китай – Европа – Китай. Произведен запуск трансконтинентального железнодорожного маршрута Вьетнам – Китай – Казахстан – Европа, который решает логистические вопросы по продвижению наших товаров на рынок стран АСЕАН. Данный транспортный коридор будет хорошей альтернативой морским перевозкам и позволит в кратчайшие сроки доставлять грузы из Юго-Восточной Азии в Европу через территорию государств-членов ЕАЭС, – сказал Глава государства.

    Ключевым пунктом повестки дня заседания ВЕЭС стало подписание Соглашения о свободной торговле между государствами-участниками Евразийского экономического союза и Республикой Сингапур, которое открывает для стран ЕАЭС большой регион АСЕАН с населением в 600 млн. человек. В этой связи Президент Казахстана подчеркнул важность развития торгово-экономических связей с новыми растущими рынками и сохранения высокого темпа переговоров в этом направлении.

    – Перспективная тенденция видится в том, чтобы выстраивать связи ЕАЭС с крупными международными организациями – АСЕАН, ШОС и другими. Сегодня в ходе заседания Высшего совета подписано Соглашение о зоне свободной торговли с Республикой Сингапур. Это наряду с Вьетнамом уже вторая страна, с которой у ЕАЭС будет соответствующее соглашение. Важным является вопрос развития торгово-экономического и логистического сотрудничества с Исламской Республикой Иран, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

    * * *

    По завершении заседания ВЕЭС Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна орденом «Достык» ІІ степени.

    Всего по итогам Высшего Евразийского экономического совета в Ереване было принято 20 документов.

    Решения:

    1. О Евразийском экономическом форуме;

    2. О Председателе Коллегии ЕЭК;

    3. О персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии;

    4. Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд ЕАЭС;

    5. О внесении изменений в Решение ВЕЭС от 10 октября 2014 г. № 79;

    6. Об отчете об исполнении бюджета ЕАЭС за 2018 год;

    7. О бюджете ЕАЭС на 2020 год;

    8. Об Основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2020 год;

    9. О Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС;

    10. Об утверждении Порядка погашения задолженностей государств-членов ЕАЭС по уплате долевых взносов в бюджет ЕАЭС;

    11. О досрочном прекращении полномочий члена Коллегии ЕЭК;

    12. О назначении члена Коллегии ЕЭК;

    13. О внесении изменения в приложение № 1 к Регламенту работы ЕЭК;

    14. О внесении изменения в Положение о Совете по агропромышленной политике ЕАЭС.

    Распоряжения:

    1. О вопросах, связанных с нормативами распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза;

    2. О гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере транспортировки и поставки газа между государствами-членами;

    3. О времени и месте проведения очередного заседания ВЕЭС.

    Акты:

    1. О подписании Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части закрепление новых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин;
    2. О подписании Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части возможности признания авансовыми платежами денежных средств (денег);
    3. О подписании Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года в части технического, таможенного, транспортного регулирования, санитарных, фитосанитарных мер, информационного взаимодействия, макроэкономики, конкуренции и энергетики.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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