Какие рекомендации дали импортерам обуви и владельцам таможенных складов в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов МФ РК дали рекомендации владельцам таможенных складов, участникам внешнеэкономической деятельности, декларантам и всем заинтересованным лицам по дальнейшей их деятельности в связи с введением обязательной цифровой маркировкой обуви. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

С 1 ноября 2021 года в Республике Казахстан введена обязательная цифровая маркировка обуви. Это значит, что с этого времени запрещено производство и ввоз обуви на территорию Республики Казахстан без кода Data Matrix.

Постановлением Правительства РК от 03.03.2020г. № 95 АО «Казахтелеком» определено Единым оператором маркировки и прослеживаемости товарных групп.

Цифровая маркировка товаров – это межнациональный проект, реализуемый на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Обувь, импортируемая в Казахстан и соответствующая кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, подлежит обязательной цифровой маркировке.

В соответствии с пунктом 4 Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе предусмотрено, что маркировка товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию ЕАЭС, осуществляется до помещения таких товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта. Следовательно, маркировка обувных товаров должна осуществляться на территории третьих стран либо на территории Республики Казахстан до завершения таможенной очистки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 238 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (Кодекс) с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада, могут совершаться определённые операции, в том числе маркировка товаров.

Допуск представителей Оператора и импортера на таможенный склад для проведения операций по маркировке товаров осуществляется на основании постоянного либо временного пропуска в соответствии со статьей 404 Кодекса.

Работа таможенных складов с обувными товарами

Таможенный склад является площадкой, где могут осуществляться операции по маркировке. Взаимоотношения между импортерами и таможенными складами по нанесению маркировки регулируются гражданским законодательством РК.

Роль таможенного органа в маркировке обуви

Таможенный орган предоставляет временный либо постоянный допуск на территорию таможенного склада импортеру и оператору. Допуск дается для совершения простых сборочных операций, а также прочих операций, связанных с маркировкой товара.

Единый оператор рекомендует таможенным складам, желающим осуществлять маркировку на территории складов:

иметь в наличии закрытые отапливаемые помещения с соответствующей площадью для предоставления услуг маркировки;

иметь в наличии складское оборудование (стеллажи, столы, техника и оборудования для перемещения товаров, противопожарный инвентарь);

иметь в наличии инфраструктуру (обеспечение электроэнергией, наличие интернет связи);

заключить договор с импортером на осуществление операций по маркировке в отношении товаров принадлежащих импортеру.

Единый оператор рекомендует импортеру:

получить допуск от таможенного органа на территорию таможенного склада для осуществления операций по подготовке товара к продаже и перевозке (транспортировке), включая дробление партии, формирование отправок, сортировку, упаковку, переупаковку, маркировку, операций по улучшению товарного вида;

иметь компьютер, 2D-сканер, принтер для печати кодов DataMatrix. При отсутствии принтера, импортер для печати кодов DataMatrix может воспользоваться услугами типографии.

Печать кодов DataMatrix на принтерах должна соответствовать классу считываемости согласно стандарту ISO 15415 не ниже «C».

Основные нормативные правовые документы, регулирующие деятельность по маркировке:

Закон Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности».

Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года (далее – Соглашение).

Решение Совета Евразийской экономической комиссии «О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации» № 72.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 19 «О базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе».

Постановление Правительства РК № 588 «О внесении изменений в постановление Правительства РК №568 «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке».

Постановление Правительства РК. №620 «Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке обувных товаров.

Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 518 «Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости контрольными (идентификационными) знаками обувных товаров».