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    Какие регионы в антилидерах по взяточничеству в Казахстане

    24 Сентября 2020, 10:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране увеличилось количество зарегистрированных правонарушений, связанных со взяточничеством: плюс 11% за год. Именно на взяточничество пришлись почти две трети коррупционных и прочих уголовных правонарушений против интересов госслужбы и госуправления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    За январь–август 2020 года в стране зарегистрировали 1,6 тыс. коррупционных и иных уголовных правонарушений против интересов государственной службы и государственного управления — на 12,6% меньше, чем годом ранее.

    Почти две трети из них пришлись на взяточничество. С начала года зарегистрировали 993 случая взяточничества в стране — на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2019-го. В том числе 555 случаев пришлись на получение взятки, 404 случая — на дачу взятки, 34 случая — на посредничество.

    В региональном разрезе антилидером по взяточничеству стала Западно-Казахстанская область: 97 случаев, рост за год — сразу в два раза. Вторую и третью строчку занимают Алматинская (87 случаев, плюс 47,5%) и Восточно-Казахстанская (76 случаев, минус 3,8%) области.

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    Борьба с преступностью Коррупция Статистика Другие государственные органы Регионы Казахстана
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