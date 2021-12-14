Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Какие регионы РК лидируют по вводу новых проектов в АПК

    14 Декабря 2021, 10:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых проектов введено в сельскохозяйственной отрасли Казахстана в текущем году, сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно утвержденным Дорожным картам из запланированных на 2021 год 285 проектов на сумму 263 млрд тенге по итогам 11 месяцев текущего года введены в эксплуатацию 268 проектов на сумму 241 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

    Было отмечено, что по информации акиматов до конца года планируется реализовать 17 проектов на сумму 22 млрд тенге.

    «Лидерами по уже реализованным проектам являются Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская области. Исполнение по реализации инвестиционных проектов 2021 года составляет 94%», - добавил министр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Инвестпроекты Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Платежи и налоги на 465 млрд тенге поступили в бюджет по товарам из КНР в 2022 году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО