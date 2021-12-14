Какие регионы РК лидируют по вводу новых проектов в АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько новых проектов введено в сельскохозяйственной отрасли Казахстана в текущем году, сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно утвержденным Дорожным картам из запланированных на 2021 год 285 проектов на сумму 263 млрд тенге по итогам 11 месяцев текущего года введены в эксплуатацию 268 проектов на сумму 241 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что по информации акиматов до конца года планируется реализовать 17 проектов на сумму 22 млрд тенге.

«Лидерами по уже реализованным проектам являются Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская области. Исполнение по реализации инвестиционных проектов 2021 года составляет 94%», - добавил министр.