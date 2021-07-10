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    Какие регионы показывают положительный рост по экономическим показателям

    10 Июля 2021, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин перечислил регионы, показывающий положительный рост по ряду экономических показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам полугодия в региональном разрезе по 7 экономическим показателям положительный рост отмечается в 4 регионах – Шымкенте, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областях. По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, в 3 регионах зафиксирован рост по 5 показателям. В Западно-Казахстанской области – только по 4 показателям.

    «В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту. По торговле наблюдается рост во всех регионах. По транспорту в положительной зоне находятся 5 регионов. Это Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская и Атырауская области, а также г. Шымкент», - заключил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Регионы Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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