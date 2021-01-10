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    Какие регионы наиболее активны на выборах – ЦИК РК

    10 Января 2021, 14:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Ерлан Дауылбаев.

    Он также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

    по Акмолинской области явка избирателей составила 41,3%

    по Актюбинской области –41,1%

    по Алматинской области –43%

    по Атырауской области –37,3%

    по Восточно-Казахстанской области –48,8%

    по Жамбылской области –55,1%

    по Западно-Казахстанской области –47,5%

    по Карагандинской области –51,6%

    по Костанайской области –49,9%

    по Кызылординской области –48,7%

    по Мангистауской области –36%

    по Павлодарской области –51,1%

    по Северо-Казахстанской области –58,2 %

    по Туркестанский области –46,6%

    по г. Нур-Султан –37 %

    по г. Алматы –21,9%

    по г. Шымкент – 44,5%

    «Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена 16:00 часов по времени столицы», - заключил Ерлан Дауылбаев

    Автор:

    Серик Сабеков

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