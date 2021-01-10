Какие регионы наиболее активны на выборах – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки. Об этом на брифинге сообщил член ЦИК РК Ерлан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 14:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9 % от общего количества избирателей, включенных в списки», - сказал Ерлан Дауылбаев.

Он также предоставил информацию по явке избирателей по регионам:

по Акмолинской области явка избирателей составила 41,3%

по Актюбинской области –41,1%

по Алматинской области –43%

по Атырауской области –37,3%

по Восточно-Казахстанской области –48,8%

по Жамбылской области –55,1%

по Западно-Казахстанской области –47,5%

по Карагандинской области –51,6%

по Костанайской области –49,9%

по Кызылординской области –48,7%

по Мангистауской области –36%

по Павлодарской области –51,1%

по Северо-Казахстанской области –58,2 %

по Туркестанский области –46,6%

по г. Нур-Султан –37 %

по г. Алматы –21,9%

по г. Шымкент – 44,5%

«Дальнейшая информация о явке избирателей на избирательные участки будет представлена 16:00 часов по времени столицы», - заключил Ерлан Дауылбаев