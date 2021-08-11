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Какие регионы наиболее активно подключаются к проекту Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие регионы наиболее активно подключаются к проекту Ashyq. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наиболее активно к проекту подключаются города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Карагандинская и Атырауская области. В первую очередь, это связано с тем, что регионы вошли в «темно-красную» зону. А участие в проекте позволяет работать с преференциями. Недобросовестные участники исключаются по решению МВК. Таким образом, на исключение попало 10 055 недобросовестных субъектов бизнеса», - пояснил он.
Также он напомнил, что аутсайдер в первый раз исключается на одну неделю, при повторном нарушении – на две, а при третьем нарушении – сроком на один месяц.
«Данная мера стимулирует предпринимателей добросовестно фиксировать нарушителей», - добавил Нариман Абильшаиков.
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