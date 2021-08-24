Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК назвали регионы, лидирующие по количеству людей с противопоказаниями к вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатели медицинских противопоказаний к вакцинации в разрезе регионов (постоянные противопоказания): Павлодарская, Атырауская и Северо-Казахстанская области, а также Шымкент – от 854 до 1200, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Туркестанская области – от 525 до 347, в остальных регионах – от 65 до 297», - сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос редакции.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о противопоказаниях к вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Медицинский отвод подразделяется на две группы – временную (проводится вакцинация после выздоровления заболевшего) и постоянную (хронические заболевания и ремиссия). Предоставление информации по каждому заболеванию не представляется возможным, так как в любом конкретном случае вид, стадия, тяжесть заболевания, осложнения, двойственность побочных эффектов определяются врачом», - сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве озвучили, сколько казахстанцев имеют медотвод.

«В настоящее время, согласно данным информсистемы РК, по постоянным противопоказаниям вакцинацию не получают 8142 человека, по временным противопоказаниям – 6545 человек. Число отказавшихся от вакцинации - 1642 человека, однако, благодаря проводимой разъяснительной работе, эта цифра постоянно меняется, и за последний месяц наметилась тенденция к значительному снижению», - говорится в ответе.

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