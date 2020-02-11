Какие регионы Казахстана находятся под угрозой подтопления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О готовности населенных пунктов к паводковому периоду рассказал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Юрий Ильин, в 2019 году согласно Дорожной карте «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы» не выполнено 36 мероприятий на территориях Актюбинской, Атырауской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской и Костанайской областей.

«Это может вызвать угрозу и риски подтопления населенных пунктов. Причина невыполнения мероприятий обозначенных в Дорожной карте – недофинансирование, отсутствие ПСД, позднее реализация Дорожной карты. Сейчас самая основная задача местных исполнительных органов – очистка населенных пунктов от снега, превышение норм по снегозапасам, которые выпали», - сказал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин в ходе заседания комитета по вопросам экологии и природопользованию в Мажилисе.

Он добавил, что превышение снега особенно наблюдается в городе Нур-Султане и прилегающих районах, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областях.

«Менее всего у нас вызывает опасения Южный Казахстан, где наполняемость Сырдарьинского водохранилища (в 2019 году 4,2 млрд кубометров воды) в пределах 3,6-3,9 млрд кубометров. По Сырдарье ледостав по сравнению с прошлым годом уровень толщины льда ниже, поэтому мы надеемся, что при активном попуске воды, он не создаст нам препятствий, возникающее образование шуги, и выход за пределы поймы. По Жамбылской области - угрозы нет», - сообщил Юрий Ильин.

Согласно его информации, по Алматинской области есть опасность в случае выпадения дождей в весенний период на фоне интенсивного снеготаяния.

«По ВКО в некоторых регионах мы наблюдаем превышение снегозапаса, в горной местности - на 25%. Запасы, которые есть у нас, позволяют принять беспрепятственно. В прошлом году у нас возникла чрезвычайная ситуация в городе Семее - большие попуски воды из водохранилища привели к заторам, ледообразованию и, соответственно выход, из берегов реки Иртыш», - проинформировал он.

В МВД подчеркнули, что контроль за паводковой ситуацией в первую очередь будут наблюдать на территории Центрального Казахстана. По словам Юрия Ильина, может быстро наполнится Вячеславское водохранилище из-за большого количества снега. Поэтому будет принято решение начинать профилактические сбросы воды уже сейчас.

«Проблемы, которые могут у нас возникнуть, ниже по течению в Акмолинской области, где выпало большое количество осадков (…) Там проводятся мероприятия, оценено более 500 домов. Сейчас акиматом разработана программа, будет выделение финансирования для того чтобы людей, которые проживают на опасных участках, эвакуировать в новые благоустроенные дома. И тогда мы снимем режим угрозы для Атбасара», - заявил Юрий Ильин.

Сергеевское водохранилище на территории СКО, по словам замминистра, работает в транзитном режиме. На сегодня угрозы подтопления в местности нет.