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    Какие регионы больше всего не осваивают выделенные средства

    15 Ноября 2022, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Расходы местных бюджетов составили 8,1 трлн. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Не исполнено - 520 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрены целевые трансфертов на сумму 3,3 трлн. тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 трлн. тенге. Из них освоено – 94,1%. Не исполнено 150 млрд. тенге, в том числе экономия – 16 млрд. тенге, не освоено - 134 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Согласно озвученным данным, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

    «Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина добавил, что в последнее время наблюдается представление госучреждениями финансовых документов по исполнению бюджета в последний рабочий день месяца (в первых числах октября в среднем в день было обработано от 30 до 50 тыс. счетов к оплате, а 31 октября – 173,9 тыс.).

    «По техническим причинам имеется большой риск несвоевременной их обработки территориальными органами казначейства. Поэтому центральным и местным госорганам необходимо провести работу по равномерному представлению финансовых документов в территориальные органы казначейства и не оставлять платежи на последний день месяца», заключил Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
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