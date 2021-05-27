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    Какие регионы Акмолинской области лидируют по участию в проекте Ashyq

    27 Мая 2021, 15:08

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе реализуется пилотный проект Ashyq по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса. Приложение интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет точно определить статус физического лица, относится ли он к категории контактных или заболевших. И еще оно позволяет субъектам бизнеса работать на полную мощность в условиях нестабильной эпидситуации. Сегодня к проекту Ashyq по области подключились 166 объектов общественного питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    «У нас QR-код Ashyq висит на входной двери. Также переносим QR-код в виде подвижной бумаги на столы, причем в телефоне включен режим охраны. Если в какой-то момент приходит много людей, мы быстро вводим их и проверяем, подойдя к столу, сразу определяется и у двери»,- рассказала администратор ресторана «NE ZA GORAMI» Гульжан Мендыгалиева

    По области подано 285 заявок на участие в проекте, из них 215 объектов официально вошли в проект и получили QR-коды. В тройке лидеров - Кокшетау со 116 объектами, Степногорск - 32 и Атбасарский район - 16. Предприятий общественного питания насчитывается 166, прочие зарегистрированные заведения – 23. 11 объектов пока работают в тестовом режиме.

    Через приложение Ashyq могут выявляться инфицированные коронавирусом и те, кто контактировал с ними. Именно этому приложению удалось на сегодня определить 4 заболевших и 8 контактных лиц.

    «Приложение Ashyq не имеет никакого отношения к вакцинированию населения. Вакцинация является добровольной. Программа Ashyq интегрирована только с двумя базами. Это результат ПЦР-теста и контакта с заболевшими коронавирусом», - проинформировала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Садвокасова.

    К слову, 29 объектов предпринимательства, которые получили постоянные и временные QR-коды, не имеют разрешительных документов. В этой связи была направлена информация в региональную палату «Атамекен» Акмолинской области об исключении данных объектов из проекта Ashyq до приведения их в соответствие с требованиями законодательства.

    Автор:

    Бизнес Акмолинская область Акимат Безопасность Цифровой Казахстан
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